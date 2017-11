Dezvoltarea tratamentelor personalizate pentru pacientii ce sufera de insuficienta cardiaca cu fractie de ejectie depreciata - studiu

Insuficienta cardiaca cu fractie de ejectie depreciata nu raspunde pozitiv la tratamentul medicamentos recomandat in mod obisnuit pentru insuficienta cardiaca. Aceasta afectiune este intalnita cel mai adesea la adulti, insa exista si copii cu tulburari genetice ale nivelului de proteine musculare cardiace, ce prezinta caracteristicile acestei afectiuni.

Pentru a realiza acest studiu, Dr. Murphy si colegii sau au examinat functiile cardiace prin intermediul ecografiilor in randul soarecilor de laborator. In prima faza, soarecii ce sufereau de hiperfosforilare prezentau un timp indelungat de relaxare a inimii, dar si o rata scazuta de umplere a varfului ventriculului stang al inimii, in timp ce cantitatea de sange ejectata a fost situata in limitele normale.