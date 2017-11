Infertilitatea la femei, asociata cu un risc crescut pentru decesul prematur

​Femeile cu antecedente de infertilitate au un risc cu 10% mai mare pentru declansarea decesului prematur, potrivit rezultatelor unui nou studiu realizat de cercetatorii de la University of Pennsylvania School of Medicine. Noua cercetare - ce analizeaza asocierea dintre prezenta infertilitatii si rata mortalitatii, precum si cauzele specifice de deces - semnaleaza riscul crescut cu pana la 20% pe fondul declansarii cancerului in randul femeilor infertile.

Noile constatari au fost prezentate saptamana aceasta in cadrul evenimentului "Society of Reproductive Medicine Scientific Congress & Expo" ce a avut loc in San Antonio, Texas, noteaza sciencedaily.com.