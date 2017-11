5 combinatii alimentare periculoase pentru sanatatea organismului

Citeste si: 10 alimente care ne influenteaza somnul

Atunci cand alimentele nu sunt preparate corect sau sunt asociate gresit, acestea pot deveni periculoase pentru organism. Unele produse alimentare sunt benefice numai daca sunt consumate separat, altfel pot produce balonare, crampe stomacale si oboseala. Iata care sunt cele cinci combinatii de alimente pe care trebuie sa le evitam, scrie International Business Times.Bananele, precum si laptele, sunt alimente bogate in nutrienti pe care este indicat sa le consumam pentru a duce o viata sanatoasa, insa atunci cand sunt consumate impreuna, acestea pot da nastere problemelor de sanatate."Medicina ayurvedica ne sfatuieste sa nu consumam fructe impreuna cu lapte, deoarece aceasta asociere poate modifica flora intestinala, declansa aparitia toxinelor, a congestiei nazale, tusei si alergiilor," declara Huda Shaikh, medic nutritionist si dietetician in cadrul clinicii NutriBond din Mumbai.Multi oameni au obiceiul de a bea o ceasca de ceai sau cafea dupa masa, insa aceasta rutina dauneaza sanatatii. Ceaiul, cafeaua si bauturile cofeinizate contin acid tanic impiedica absorbtia nutrientilor prezenti in alimentele consumate la masa.Pentru a duce o viata sanatoasa este recomandat ca fructele sa faca parte din dieta noastra alimentara, insa daca alegem sa le consumam imediat dupa masa, acestea pot da nastere unor probleme de sanatate.Specialistii dieteticieni recomanda consumul de fructe cu o ora inainte de masa, pentru a actiona ca un aperitiv. Atunci cand alegem sa consumam fructele dupa masa, organismul nu va absorbi toti nutrientii in mod corect, iar problemele de digestie isi pot face aparitia. De aceea, este indicat sa pastram o diferenta de cel putin jumatate de ora intre felul principal si consumul de fructe.Laptele si citricele sunt printre alimentele esentiale pentru sanatatea organismului, insa consumate impreuna acestea pot genera o serie de probleme de stomac. Laptele este mai greu digerabil, iar amestecul de lapte si citrice duce la coagularea laptelui si aparitia problemelor digestive, precum fermentatia alimentelor si productia de gaze intestinale.Ambele alimente sunt grele pentru stomac si dificil de digerat. Fasolea are un gust dulceag, este consistenta si astringenta, iar branza are un gust predominant acru. Atunci cand aceste doua alimente sunt consumate impreuna, efectele lor post-digestive distincte ingreuneaza sistemul digestiv si le face greu de procesat si asimilat de catre organism.