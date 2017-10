Vitamina D in lupta cu racelile de sezon

​Se stie ca vitamina D joaca un rol benefic in stimularea sanatatii oaselor si a creierului, insa noi dovezi stiintifice sugereaza ca aceasta ofera protectie suplimentara intregului organism impotriva instalarii racelilor de sezon si a gripei, potrivit unei revizuiri stiintifice a 25 de studii realizate pe aceasta tema. Noile date arata ca vitamina D stimuleaza imunitatea si ajuta la combaterea infectiilor respiratorii acute, informeaza time.com.Mai multe studii observationale au asociat nivelul scazut de vitamina D din organism cu o predispozitie pentru contactarea infectiilor respiratorii. Cu toate acestea, studiile clinice privind administrarea suplimentelor de vitamina D au avut rezultate contradictorii, dintre care unele studii subliniaza beneficiile suplimentarii dietei alimentare cu vitamina D.Pentru a realiza studiul de fata, publicat recent in revista de specialitate "The British Medical Journal", cercetatorii au analizat datele medicale a 11 mii de persoane, ce au participat la o serie de studii clinice realizate in 12 tari.Persoanele care au luat zilnic suplimente cu vitamina D au fost mai putin predispuse sa raporteze prezenta infectiilor respiratorii acute, precum gripa sau raceala, arata raportul cercetatorilor.In plus, cei care au avut un nivel scazut de vitamina D inainte de a incepe administrarea suplimentelor au avut parte de beneficii insemnate, avand un risc redus cu pana la 50% pentru contactarea racelilor de sezon.Persoanele cu un nivel mai mare de vitamina D in organism au observat, de asemenea, o micsorare a riscului declansarii infectiilor respiratorii, cu aproximativ 10%, o diminuare a riscului egala cu efectul vaccinului injectabil impotriva gripei, sunt de parere cercetatorii.Vitamina D protejeaza organismul impotriva racelilor de sezon prin cresterea nivelurilor de peptide naturale cu efect antibiotic din plamani.Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care racelile sunt mai frecvente pe perioada sezonului rece, cand expunerea la razele soarelui si, prin urmare, productia naturala de vitamina D in organism, se afla la cel mai scazut nivel, spun cercetatorii.De asemenea, noile constatari explica de ce vitamina D protejeaza organismul si impotriva atacurilor de astm, declansate de virusurile respiratorii.Autorii studiului sunt de parere ca rezultatele acestei cercetari ar trebui sa incurajeze eforturile autoritatilor medicale din intreaga lume sa suplimenteze produsele alimentare cu vitamina D, in special in tarile in care rata deficientelor este ridicata.Dupa cum se stie, Statele Unite ale Americii adauga vitamina D produselor lactate, sucurilor naturale si cerealelor, insa alte tari, precum Marea Britanie, nu aplica aceste practici.Intrucat infectiile respiratorii sunt responsabile pentru o rata crescuta de vizite medicale si decese in fiecare an la nivel mondial, o astfel de actiune ar avea un impact benefic major asupra sanatatii publice, conchid autorii studiului.