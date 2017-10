In timp ce studiile de specialitate realizate pana in prezent pe tema obezitatii materne subliniaza aparitia complicatiilor la nastere, un nou studiu, publicat recent in "Journal of Human Lactation", arata ca lactogeneza - procesul productiei de lapte matern - poate suferi intarzieri in randul mamelor ce se confrunta cu problema obezitatii, informeaza webmd.com.