Ar putea sauna sa ajute la scaderea tensiunii arteriale?

​Baile frecvente de aburi pot stimula sanatatea inimii, sugereaza o noua cercetare efectuata de oamenii de stiinta finlandezi, ale caror constatari au fost publicate recent in jurnalul de specialitate "The American Journal of Hypertension." Persoanele care obisnuiesc sa mearga la sauna de patru si pana la sapte ori pe saptamana isi reduc cu 50% riscul dezvoltarii hipertensiunii arteriale, sunt de parere specialistii, conform webmd.com.

