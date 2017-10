Cat de important este sa adoptam o dieta antiinflamatoare

​Dintre cele 10 cauze principale de deces, opt sunt asociate in mod direct unui nivel crescut de inflamatie in organism: bolile de inima, cancerul, bolile respiratorii cronice, accidentul vascular cerebral, boala Alzheimer, diabetul, pneumonia si afectiunile renale. Analiza declansarii bolilor pe fondul unui nivel ridicat de inflamatie este infricosatoare, dar exista cativa pasi simpli pe care ii putem adopta pentru a reduce riscurile aparitiei acestora, scrie prevention.com.

Din studiile de specialitate efectuate pana in prezent aflam ca un nivel ridicat de inflamatie in organism joaca un rol central in aparitia feluritelor afectiuni, de la acnee la artrita, boala celiaca, psorizis, durere cronica, insomnie, scleroza multipla, osteoporoza si pana la depresie, iar lista poate continua. Toate aceste boli au un singur numitor comun: inflamatia cronica.