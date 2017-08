Produsele de infrumusetare destinate femeilor de culoare contin niveluri mai ridicate de substante chimice periculoase

Experti din domeniul sanatatii de la Universitatea George Washington si de la Colegiul Occidental au scris recent despre aceasta problema intr-un articol publicat in American Journal of Obstetrics and Gynecology.Astfel, studiul efectuat se concentreaza asupra produselor de frumusete, precum cremele pentru par sau cele pentru fata, care pretind ca au proprietati de iluminare a pielii.Se pare ca aceste creme cu efect iluminator contin hidrochinona sau mercur anorganic. Numeroase cazuri de otravire cu mercur, manifestata prin afectarea rinichilor si a sistemului nervos central, au fost raportate dupa utilizarea unor astfel de produse.De asemenea, cercetarea a mai constatat faptul ca anumite produse destinate parului contin produse chimice industriale, precum parabeni. Acestea contin estrogen sau afecteaza caile estrogenice, care pot declansa tumori uterine sau pubertate prematura.