O cura cu vitamina B3, un posibil tratament eficient impotriva avorturilor spontane

Studiul, publicat in New England Journal of Medicine, arata ca acea molecula, Nicotinamida Adenin Dinucleotida (NAD), are nevoie de o concentratie de vitamina B3 suficient de mare pentru a putea sa se dezvolte.Deficitul acestei molecule la femeile insarcinate impiedica buna dezvoltare a embrionilor, provocand avorturi spontane si diverse tipuri de handicap in cazul in care sarcina ajunge la termen."Dupa 12 ani de cercetari, echipa noastra a descoperit ca aceasta deficienta poate fi tratata si ca avorturile spontane si handicapurile la nastere pot fi evitate, prin administrarea unei simple vitamine", a explicat Sally Dunwoodie, cercetatoare la Victor Chang Cardiac Research Institute din Darlinghurst, un oras din statul australian New South Wales.Cercetatoarea australiana s-a declarat entuziasmata de "potentialul" important al acestei descoperiri ce ar putea fi utilizat pentru "a scadea numarul de avorturi spontane si handicapuri la nastere in lumea intreaga".