Paharul de vin sau de bere consumat in fiecare seara la cina ar putea avea un beneficiu important pentru sanatate. Un studiu efectuat de catre cercetatorii danezi de la Universitatea din Copenhaga si publicat recent in jurnalul de specialitate "Diabetologia" arata ca riscul declansarii diabetului zaharat de tip II ar putea fi redus semnificativ in randul persoanelor care obisnuiesc sa consume alcool in cantitati moderate, noteaza medicinenet.com.