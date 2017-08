Citeste mai mult pe MedLive.ro

Femeile care decid sa faca copii la o varsta inaintata pot trai mai mult, cel putin asa sugereaza un studiu efectuat de cercetatorii de la Universitatea din Coimbra, Portugalia. Acest lucru este valabil mai ales in cazul femeilor care la aceasta varsta dau nastere primului lor copil, constata cercetatorii in raportul publicat recent in revista de specialitate “Journal of Public Health”, scrie netdoctor.co.uk.