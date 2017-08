Citeste articolul pe MedLive.ro

Singuratatea este o problema medicala grava, ce declanseaza declinul pe plan fizic si mental, si creste riscul decesului prematur in randul adultilor. Un studiu efectuat recent si publicat in revista “Journals of Gerontology: Social Sciences” arata ca sentimentul de singuratate poate fi contracarat prin voluntariat numai doua ore pe saptamana, informeaza reuters.com.