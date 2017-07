O noua cercetare efectuata de oamenii de stiinta de la Universitatea din Liverpool constata prezenta unei legaturi puternice intre obezitatea infantila si aparitia bolilor de sold pe perioada copilariei. Studiul fost finantat de organizatia britanica The Academy of Medical Sciences, iar rezultatele cercetarii au fost publicate recent in jurnalul "Archives of Disease in Childhood", raporteaza sciencedaily.com.