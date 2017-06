Tendinte in operatiile de implant mamar: o analiza internationala

De la o tara la alta, interventiile chirurgicale pentru marirea sanilor tind sa difere mult atat in tehnica, cat si in tipul si marimea implantului, potrivit unui sondaj international efectuat in randul chirgilor esteticieni.