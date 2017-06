In anul 2015, 107,7 milioane de copii si 603,7 milioane de adulti sufereau de obezitate in intreaga lume, au stabilit autorii studiului aparut in revista medicala americana New England Journal of Medicine si prezentat la o conferinta la Stockholm.Un indice de masa corporala mai mare de 24,5 indica o persoana supraponderala, iar un indice mai mare de 30 indica obezitate.