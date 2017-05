Fumatul poate afecta grav ficatul fetusului/ Substantele chimice din tigari afecteaza fetusii de sex masculin diferit fata de cei de sex feminin

Acestia au dezvoltat o metoda de studiu a efectelor fumatului asupra tesutului hepatic, utilizand celule stem embrionare.Echipa, condusa de Universitatea din Edinburgh, a descoperit ca substantele chimice din tigari afecteaza fetusii de sex masculin in proportie diferita fata de cei de gen feminin.In timpul cercetarii, oamenii de stiinta au folosit celule stem pluripotente - celule care au capacitatea de a se transforma in alte tipuri de celule - pentru a construi tesutul hepatic.Celulele hepatice au fost expuse la substantele chimice daunatoare gasite in tigari, inclusiv substantele specifice cunoscute datorita faptului ca circula in fat atunci cand mamele fumeaza.Studiul a aratat faptul ca un cocktail chimic - similar cu cel gasit in tigari - a afectat sanatatea ficatului fetusului mai mult decat componentele individuale."Fumul de tigara este cunoscut pentru a avea efecte daunatoare asupra fatului, dar nu avem instrumentele adecvate pentru a studia acest lucru in detaliu", a declarat dr. David Hay de la Universitatea din Edinburgh."Aceasta noua abordare inseamna ca acum avem surse de tesut regenerabil care ne vor permite sa intelegem efectul celular al tigarilor asupra fatului nenascut", a mai adaugat acesta.Ficatul este vital in curatarea substantelor toxice si joaca un rol major in reglarea metabolismului.Studiul a fost publicat in revista Archives of Toxicology.