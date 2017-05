Dr. Horatiu Suciu: Rata refuzului donarii de organe a crescut pe fondul controverselor din spatiul public

"Au fost cativa potentiali donatori, dar toti de la care speram sa fie un acord, fiind eligibili, in acest an au refuzat donarea. S-au facut in tara 11 - 12 prelevari de organe, dar in niciuna dintre acestea cordul nu era eligibil pentru transplant. Consider ca rata refuzului a crescut, desi nu am facut un studiu, dar impresia mea este ca a crescut rata refuzului si este o conditionalitate multipla vizavi de aceasta situatie. Ma pun in situatia unui cetatean care se informeaza din presa si nu pot sa vad decat ca in jurul transplantului s-a facut o mare controversa si, evident, pana cand se lamuresc lucrurile respective exista o reticenta in a dona. Dar nu s-a schimbat absolut nimic. A dona este un lucru nobil si nu trebuie sa uitam ca o parte a celor care doneaza inima sau alte organe continua sa traiasca in trupul altuia. E nobil sa salvezi o viata", a aratat dr. Suciu, potrivit Agerpres.Acesta a spus ca medicii in continuare sunt motivati profesional sa efectueze aceasta activitate de transplant, insa toate segmentele societatii trebuie sa contribuie la aceasta."E usor sa blamezi un lucru care e greu de facut. (...) Exista controverse cu privire la cum sunt alesi pacientii pentru transplant. Acestia sunt alesi in functie de grupa sangvina. (...) Inaintea pacientului din Bucuresti, pe lista de asteptare se aflau inca doi tineri - un barbat de 37 de ani si o tanara de 30 de ani -, care intre timp au decedat. Lista este foarte fragila, pacientii asteapta cu sufletul la gura un transplant. Presiunea este mare atat pe ei, cat si pe personalul medical", a explicat dr. Horatiu Suciu.Prima interventie de transplant cardiac din tara a inceput sambata noaptea, la ora 01.00, si s-a finalizat la ora 08.00, iar de aceasta a beneficiat un barbat din Bucuresti, aflat pe lista de transplant de peste un an, donatorul fiind un tanar de 19 ani, din judetul Harghita, care si-a pierdut viata intr-un accident rutier.