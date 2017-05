Consumul excesiv de alcool are efecte nocive pentru sanatatea intregului organism, dar unele cercetari au aratat ca un consum moderat de vin ar putea avea efecte cognitive pozitive. Un nou studiu publicat recent in jurnalul de specialitate "Frontiers in Nutrition" investigheaza mecanismele moleculare din spatele acestor beneficii, scrie medicalnewstoday.com.