”ShareLife - Impreuna facem Romania bine”, o noua campanie MedLife prin care abonatii pot sa ofere o consultatie cuiva drag, cu 50% reducere

A inceput cu ”Juramantul lui Hipocrat„, prin aceasta campanie, MedLife dorind sa reconfirme profesia de medic in Romania de astazi, suferinda de boala sistemului medical distrus. A continuat cu campania ”Scoala romaneasca de medicina„, prin care a reamintit valorile medicinei romanesti, ca sursa de inspiratie a medicilor din MedLife, motto-ul fiind ”Ei au inceput, noi continuam”.A sosit timpul sa se faca urmatorul pas, pentru a concretiza promisiunile din cadrul Juramantului, pentru a sustine demersul de a face Romania bine.Astfel, MedLife da startul episodului al treilea, o campanie de preventie, intitulata ShareLife - Impreuna facem Romania bine, prin care abonatii au posibilitatea sa ofere o consultatie cuiva drag, cu o reducere de 50%, in unitatile MedLife.Prin ShareLife - Impreuna facem Romania bine, liderul medicinii private din Romania doreste sa traga un semnal de alarma romanilor, pornind de la statistici ingrijoratoare. ”Dorim sa informam, sa educam, sa ii facem constienti ca sta in puterea fiecaruia dintre noi sa facem ceva pentru sanatatea noastra si a celor din jur pana nu este prea tarziu. Pentru aceasta, ne-am uitat la principalele probleme de sanatate cu care se confrunta romanii, iar statisticile ne-au aratat ca bolile cardio-vasculare, obezitate, diabetul, nutritia, infertilitatea, patologia vascular-cerebrala sunt doar cateva dintre acestea”, a declarat Simona Iliescu, director marketing MedLife.Nu este o simpla campanie de preventie, este o campanie prin care MedLife doreste sa ii implice si pe pacienti, pentru a duce mesajul de preventie mai departe, catre cei dragi, si a schimba ceva in comportamentul acestora. ”Pentru ca sharing is caring, pentru ca nu doar medicii pot salva vieti. Fiecare dintre noi o poate face, printr-un gest, chiar si unul mic, care are ca scop schimbarea atitudinii fata de mersul la doctor. Un control periodic poate evita probleme viitoare„, a completat Simona Iliescu.Campania are ca punct central o platforma online dedicata - https://www.medlife.ro/sharelife/ , unde utilizatorii vor putea afla informatii despre cele mai importante probleme de sanatate ale romanilor, atat statistici relevante cu privire la anumite afectiuni, cat si detalii cu privire la simptomele, cauzele, modul de actiune al acestora si, nu in ultimul rand, modalitati prin care MedLife poate oferi ajutor medical pacientilor.Campania are o componenta video, un manifest, completat de sase derivari, dedicate unei afectiuni in parte.ShareLife - Impreuna facem Romania bine” aduce sub umbrela sa atuurile cele mai de pret ale companiei MedLife: o echipa de medici cu inalta pregatire, formata din specialisti dedicati si pasionati si tehnologie medicala de ultima generatie. Acestea sunt sustinute de valorile companiei: perseverenta - dorinta de a avansa si de a face mereu mai mult, respectul - atat fata de un act medical de calitate, cat si fata de pacient, inovatia - gasirea de noi mijloace de a aborda medicina si, nu in ultimul rand, excelenta - un standard pe care si-l impun zi de zi.Echipa care a facut posibila realizarea campaniei:Simona Iliescu - Director MarketingAlexandru Vladu - Online Marketing SpecialistDiana Grosu - Marketing SpecialistDr. Dan Suiaga, Dr. Stefanita Dima, Dr. Cristian Gabriel, Dr. Vlad Stroescu, Dr. Dragos Albu, Dr. Serban Vasile, Dr. Alina Bondoc, Dr. Gabriel Viisoreanu, Dr. Doru Filipescu, Dr. Tudor GabrielValentin Suciu - Creative PartnerIrina Pencea - Managing Partner si StrategieRaluca Matei - Senior Art DirectorGeorgiana Rotaru - Account ManagerAlexandra Coanca - Account ExecutiveLaurentiu Dumitrescu - Managing DirectorGeorgiana Banu - Account ManagerAdriana Ciocan - Project Manager