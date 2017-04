"Cand eram mica, mama mi-a spus ca, daca nu manac micul dejun, metabolismul meu va incetini, iar, in timp, acest obicei nesanatos ar putea declansa cresterea anormala in greutate, asociata cu o serie de probleme de sanatate. Este acest lucru adevarat?", intreaba o cititoare New York Times. Iata ce raspund specialistii americani in domeniul nutritiei.