Ce este stomatologia digitala si care sunt avantajele ei?

Numarul romanilor care au solicitat tratamente dentare complexe, in special din sfera esteticii dentare, a crescut tot mai mult in ultimii ani si odata cu cererea, s-a imbunatatit si oferta. Pentru a raspunde cerintelor tot mai exigente ale pacientilor romani, piata de servicii stomatologice s-a orientat spre dezvoltarea diviziilor de implantologie si estetica dentara, prin supraspecializarea medicilor si dotarea cu aparatura de ultima generatie, prin care sa poata oferi pacientilor servicii integrate, sub acelasi acoperis, la standarde internationale. DENT ESTET este lider in domeniul serviciilor de medicina dentara din Romania si va lansa curand o noua clinica, in nordul Capitalei, pe Bulevardul Aviatorilor, unde majoritatea procedurilor vor fi digitalizate.Daca pana acum cativa ani majoritatea pacientilor erau sceptici sa inceapa tratamente dentare complexe, de teama ca rezultatul final nu va fi pe masura asteptarilor, medicii ii pot convinge, astazi, mult mai usor. Pacientii pot vedea o simulare a rezultatului tratamentului de estetica dentara, inca de la prima vizita la Dent Estet, cu ajutorul Digital Smile Design, realizat in urma unor date si imagini digitale prelucrate in studio-ul complex de prefigurare a zambetului.In functie de o serie de detalii initiale pe care le observa medicul, precum fizionomie, forma si pozitia dintilor, trasaturile fetei si alte criterii, acesta simuleaza aspectul final al zambetului, explicand pas cu pas etapele tratamentului corector cu ajutorul fatetelor dentare, coroanelor si chiar reabilitarilor orale complexe cu implant. Pe baza datelor primite, softul genereaza proportiile ideale de la care va porni medicul in realizarea tratamenului corect. Pe langa gradul mare de predictibilitate, un alt avantaj ale prefigurarii digitale a zambetului este faptul ca rata esecului tratamentului este minima.”Digital Smile Design seteaza, in acest moment, cel mai inalt standard in procedurile de estetica dentara, la nivel mondial. Tehnologia ne ajuta efectiv sa ii aratam pacientului ceea ce noi, ca specialisti, anticipam ca va fi rezultatul final. Marele avantaj este acela ca pacientul poate intelege mult mai usor implicatiile tratamentului atunci cand ii arati efectiv ceea ce vei obtine in final, iar etapele tratamentului se deruleaza pe un ecran timp de cateva minute. Din momentul in care am adus aceasta tehnologie in clinicile noastre, rata de acceptare a tratamentelor dentare in randul pacientilor este semnificativ mai mare”, explica Dr. Cristian Csapo Martinescu.Dupa ce zambetul a fost ”desenat”, urmeaza partea de tratamente si fabricarea lucrarilor cu aspect similar dintelui natural (fatete, coroane dentare etc.), unde solutia vine tot din partea stomatologiei digitale. Sistemul CAD-CAM, cel mai avansat sistem de fabricare a lucrarilor de laborator dentar, a digitalizat majoritatea etapelor pe care le implica o astfel de lucrare, de la amprentat, slefuit, pana la cimentare.Cum functioneaza acesta? Amprenta digitala a dintilor este luata cu ajutorul unui scanner intraoral, care inregistreaza o serie de imagini din cavitatea bucala, ce sunt transmise apoi unui computer si transformate intr-o amprenta digitala. Pe baza amprentei digitale, se poate concepe un model al viitoarei lucrari, oferindu-i pacientului ocazia sa vada cum ar putea arata lucrarea finala. Apoi, amprenta este trimisa catre laboratorul digitalizat de tehnica dentara, unde tehnologia moderna si precizia tehnicienilor dentari ofera un produs similar dintelui natural, in mai putin de 24 de ore.”Calitatea unei lucrari realizate in laboratorul coordonat de specialisti de tehnica dentara poate fi cu greu egalata ca estetica, finete sau rezistenta de un alt sistem de lucru similar in cabinet. Fata de Cerec, sistemul CAD-CAM de cabinet, cel mai mare avantaj al unui laborator digitalizat de tehnica dentara propriu este ca dincolo de tehnologie, tehnicianul poate lucra mai in detaliu, poate crea un produs cu un aspect natural si foarte bine adaptat dorintelor si fizionomiei pacientului”, adauga Dr. Cristian Csapo Martinescu.Pe langa tehnologia de configurare a zambetului si reconstructiile complexe, foarte importanta in stomatologie este partea de diagnostic imagistic: scannerul intraoral digital, tomografia computerizata CBCT si radiografia digitala. Spre deosebire de imagistica conventionala, imagistica digitala inseamna nivel de radiatii mai scazut pentru pacienti, reducerea timpului de procedura, precum si posibilitatea de a avea imagini complexe si de a realiza masuratori exacte, extrem de utile in stabilirea planului de tratament.De asemenea, cu ajutorul laserelor stomatologice pot fi rezolvate majoritatea afectiunilor dentare, de la obturatii dentare, boli parodontale, pana la implanturi si proceduri estetice de albire. O procedura stomatologica efectuata cu laserul are avantaje nete fata de cea realizata cu metode conventionale: este nedureroasa, non-invaziva, dureaza mai putin, iar timpul de vindecare este redus. In plus, este alternativa excelenta la zgomotoasa freza dentara, care provoaca anxietate copiilor si adultilor deopotriva.