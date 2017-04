Un nou studiu trece in revista beneficiile de care avem parte daca includem in alimentatie avocado. Cercetarea, condusa de oamenii de stiinta iranieni, analizeaza datele a 129 de studii publicate anterior pe tema efectelor benefice ale consumului de avocado. Noile concluzii la care au ajuns cercetatorii au fost publicate recent in jurnalul "Phytotherapy Research," noteaza time.com