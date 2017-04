Inactivitatea fizica este asociata pierderii sentimentului de independenta in randul pacientilor ce sufera de accident vascular cerebral. Sedentarismul creste riscul de a pierde abilitatea de a efectua activitati de rutina in viata de zi cu zi, atat inainte, cat si dupa declansarea accidentului vascular cerebral, arata un studiu efectuat de catre cercetatorii americani si publicat recent in jurnalul "Neurology," informeaza reuters.com.