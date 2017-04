Mancatul in fata televizorului ingrasa?

Persoanele care obisnuiesc sa manance in fata televizorului au un risc crescut pentru declansarea obezitatiiDe obicei, atunci cand ne propunem sa pierdem in greutate, ne gandim in primul rand la cantitatea si calitatea alimentelor, precum si la adoptarea unui program de exercitii fizice, insa un aspect la fel de important este felul in care luam masa, in liniste, fara graba si fara activitati ce ne-ar putea distrage atentia. Un studiu realizat recent de catre un grup de cercetatori americani de la Universitatea din Ohio arata ca persoanele care nu obisnuiesc sa priveasca la televizor atunci cand mananca sunt mai putin predispuse sa fie supraponderale, noteaza webmd.com.