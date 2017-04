Constipatia este o situatie inconfortabila des intalnita in contextul actual, in care ne este din ce in ce mai greu sa patram obiceiurile unei alimentatii sanatoase si, desi solutia cea mai la indemana este administrarea laxativelor pentru redobandirea confortului intenstinal, exista modalitati naturale pentru care putem opta, fara a ne ingreuna functiile hepatice.