Organismul uman contine circa 70% apa, ce se regaseste in sange, tesut muscular, organe si in sistemul osos. Desi este necesar sa ne mentinem zilnic hidratati, trebuie sa stim ca atat consumul de apa in exces, cat si retentia de apa, sunt fie semnele unei afectiuni serioase ce necesita consultul de specialitate, fie rezultatul unui stil de viata nesanatos.