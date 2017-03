Diabetul de tip 2 ar putea fi vindecat cu ajutorul unui medicament recent descoperit

Potrivit studiului, publicat in New Scientist, o doza zilnica din acest medicament, administrata soarecilor care prezentau rezistenta la insulina, a neutralizat aceasta conditie.Aceasta este prima data cand un tratament s-a dovedit eficient in cazul diabetului de tip 2.Echipa de cercetatori avea o banuiala ca o enzima, in particular, este responsabila pentru rezistenta la insulina. Enzima - LMPTP - poate fi gasita in ficat si se pare ca interactioneaza cu celulele astfel incat acestea devin rezistente la prezenta insulinei. Prin crearea unui medicament, special conceput pentru a impiedica progresul LMPTP-ului, echipa a sperat ca acesta le va permite celulelor receptoare sa fie din nou capabile sa reactioneze la insulina asa cum ar trebui sa faca in mod normal. Spre bucuria lor, se pare ca au avut dreptate."Descoperirile noastre sugereaza ca LMPTP este cheia rezistentei la insulina si ca inhibitorii LMPTP ar putea fi benefici pentru tratarea diabetului de tip 2", noteaza echipa in studiul publicat in Nature.Pentru acest studiu, medicamentul a fost administrat pe cale orala soarecilor de laborator - care au fost hraniti excesiv si au dezvoltat diabetul de tip 2, pe langa obezitate. In timpul administratiei medicamentului, nu au aparut efecte secundare. Celulele lor au reactionat la prezenta insulinei si zaharul din sange a scazut la un nivel normal pentru cel putin o luna.