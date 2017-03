Expunerea la plumb pe durata copilariei, asociata cu un IQ scazut la maturitate

Copiii expusi la niveluri ridicate de plumb ajung sa aiba la varsta mijlocie un IQ mai mic decat media, iar medicii avertizeaza ca orice fel de expunere la plumb are anumite efecte secundare pe plan mintal. Aceasta toxina afecteaza sistemul nervos, aflat in curs de dezvoltare la cei mici, iar un nivel de plumb in sange de numai 5 micrograme pe decilitru poate reduce sesizabil coeficientul de inteligenta, anunta Organizatia Mondiala a Sanatatii, conform reuters.com.