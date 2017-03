Prescrierea analgezicelor opioide pentru o perioada de maxim trei zile ar putea reduce riscurile declansarii dependentei. 6% dintre pacientii ce sufera de cancer si care au luat o singura doza de analgezic din gama narcoticelor continua sa le foloseasca si un an mai tarziu, arata studiul publicat recent in revista de specialitate "Morbidity and Mortality Weekly Report", noteaza webmd.com.