Un nou vaccin eficient impotriva rotavirusului, o speranta pentru tarile sarace

Un nou vaccin impotriva rotavirusului care provoaca gastroenterita acuta, responsabila pentru 37% din decesele copiilor mici in tarile in curs de dezvoltare, a fost eficace in peste 66% din cazuri, potrivit unui studiu clinic publicat miercuri si citata de AFP.Aceste infectii ucid 450.000 de copii sub cinci ani in fiecare an, in special in Africa sub-sahariana, provoacand diaree severa, spune studiul publicat in revista medicala americana New England Journal of Medicine.Acesta este primul vaccin impotriva rotavirusului care poate fi depozitat fara refrigerare, permitand o distributie larga in tarile sarace.Spre deosebire de alte cauze de diaree, imbunatatirea sanitara si de igiena nu impiedica transmiterea de rotavirus. Vaccinarea este deci esentiala pentru prevenirea infectiei si reducerea mortalitatii.Pentru a putea avea un impact cu adevarat major in tarile sarace, aceste tipuri de vaccinuri trebuie sa fie ieftine si sa poata fi pastrate fara refrigerare. Cele doua vaccinuri comercializate in prezent nu indeplinesc aceste doua criterii.In prezent in Statele Unite exista doua vaccinuri anti-rotavirale autorizate. RV5 (RotaTeq) este un vaccin oral viu fabricat de Merck si autorizat de FDA in februarie 2006. RV5 contine cinci rotavirusuri reasortante dezvoltate din tulpini provenite de la om si bovine. RV1 (Rotarix), un vaccin oral viu fabricat de GlaxoSmithKline, a fost autorizat de FDA in aprilie 2008. RV1 contine o tulpina din tulpina 89-12 (tip G1P1A[8]) a rotavirusului uman viu atenuat. RV1 este prezentat sub forma de pulbere liofilizata care este reconstituita inainte de administrare. Ambele vaccinuri trebuie depozitate la temperaturi de refrigerare (35°–46°F [2°–8°C]) si protejate de lumina. Diluantul pentru RV1 poate fi depozitat la temperatura camerei. Vaccinurile nu trebuie congelate."Acest vaccin este adaptat la conditiile din Africa pentru cei care au nevoie cel mai mult de el", a declarat Sheila Isanaka, profesor asistent de nutritie la Scoala de Sanatate Publica Harvard, potrivit AFP.Infectia cu rotavirus este cea mai frecventa cauza de diaree severa la sugari si copii mici. Majoritatea cazurilor de diaree datorata rotavirusului se vindeca de la sine, insa exista si forme severe ale bolii, cand copilul are febra ridicata, se deshidrateaza rapid, iar viata sa este pusa in pericol. Infectia provocata de aceste virusuri provoaca sugarilor un serios disconfort, cu diaree si voma care dureaza mai multe zile la rand, ceea ce poate duce la deshidratare severa si care, in lipsa unui tratament eficient, poate deveni fatala. Este foarte contagioasa si afecteaza aproape orice copil din lume pana la varsta de 3 ani.Virusul afecteaza intestinul subtire, localizandu-se la nivelul vilozitatilor intestinale, enterocite, pe care le infecteaza si le distruge.Aceste celule au rol atat in digestie, cat si in absorbtie.

Simptomele infectiei cu Rotavirus