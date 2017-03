Suplimentele de vitamina D, administrate in timpul sarcinii, ar putea preveni autismul 

Profesorul Darryl Eyles, de la Universitatea din Queensland, a petrecut ani studiind efectele pe care le are vitamina D, dar si absenta acesteia, asupra creierului. Acesta a descoperit ca deficienta de vitamina D in timpul dezvoltarii fetale reprezinta un factor de risc major pentru schizofrenie, iar, in prezent, studiaza dovezile care duc la o legatura cu autismul.Posibilitatea unei astfel de legaturi a fost sugerata pe baza observatiilor conform carora autismul variaza in functie de luna nasterii. Cu toate ca exista explicatii alternative, Eyles crede ca "vitamina D este factorul cel mai sezonier cunoscut".Eyles a apelat la o rasa de soareci care sunt predispusi la comportamente considerate ansemanatoare cu manifestarea autismului la om."Am descoperit ca descendentii femelelor tratate cu vitamina D activa in timpul sarcinii nu au dezvoltat aceste deficiente".A stabili ca deficientele de vitamina D contribuie la dezvoltarea autismului in cazul oamenilor este o provocare, intrucat testarea la intamplare are nevoie de aprobare etica. Cu toate acestea, au fost efectuate studii la scara larga in SUA, pentru compararea ratelor de complicatii in timpul sarcinii in cazul femeilor carora li s-au administrat suplimente de vitamina D.Astfel, Eyles spera sa obtina rezultate concludente si a mai subliniat faptul ca astfel de studii sunt mult mai practice decat studiile echivalente pentru schizofrenie, intrucat aceasta este diagnosticata dupa varsta de 20 de ani.