Este adesea dificil pentru medici sa distinga intre depresie si schizofrenie, mai ales in fazele timpurii ale afectiunilor, insa in prezent cercetatorii lucreaza la dezvoltarea unui test de sange in urma caruia ar putea fi posibila diagnosticarea acestor doua conditii neurologice inca din perioada adolescentei, noteaza medicinenet.com.