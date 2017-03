Top 5 alimente recomandate atunci cand avem reflux gastroesofagian

In timp ce multi oameni sufera ocazional de simptome suparatoare ale aparatului digestiv, precum arsurile gastrice, la aproape un sfert din populatie astfel de simptome apar mai des si pe o perioada de timp mai indelungata. In astfel de cazuri se recomanda vizita la medic, intreruperea consumului de alcool si evitarea alimentelor bogate in grasimi si condimente. Disconfortul abdominal poate fi redus si prin includerea anumitor alimente in dieta zilnica.