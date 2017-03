Cei mai multi oameni obisnuiesc sa pastreze in combina frigorifica multe dintre alimentele cumparate de pe piata, iar printre primele pe lista depozitarii la rece sunt ouale. Acest obicei este cel mai frecvent intalnit la americani si europeni, in timp ce in unele tari din Europa si Asia ouale sunt pastrate la temperatura camerei. Iata cum sunt motivate aceste optiuni, conform nytimes.com.