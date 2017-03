Exista un istoric al cercetarilor de specialitate bogat in dovezi pro si contra in ceea ce priveste consumul de lactate pentru organismul uman. Desi sunt o sursa buna de calciu, lactatele au un cotinut mare de grasimi. In ceea ce priveste efectele lactatelor asupra riscului dezvoltarii cancerului, rezultatele pot fi la fel de contradictorii.