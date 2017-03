O analiza de calcul realizata de catre cercetatorii de la Universitatea din Pittsburgh asupra variabilelor genetice manifestate in organism, atat in cazul schizofreniei, cat si in cazul artritei, a identificat opt gene ce ar putea explica de ce persoanele care sufera de una dintre aceste afectiuni sunt mai predispuse pentru declansarea celeilalte, noteaza sciencedaily.com.