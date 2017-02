Pana in 2030, speranta de viata va atinge 90 de ani/ SUA, cea mai scazuta speranta de viata

Cercetatorii au declarat ca rezultatele ridica, insa, semne de intrebare referitoare la pensii si la ingrijirea persoanelor in varsta."Coreea de Sud a indreptat multe lucruri", a declarat profesorul Majid Ezzati pentru BBC News."Pare a fi un loc in care exista egalitate si lucruri de care oamenii au beneficiat - educatie, nutritie. Pana in prezent, se descurca mai bine cu hipertensiunea arteriala si prezinta unele dintre cele mai scazute rate de obezitate din lume", a mai adaugat acesta.Datele obtinute mai arata ca Japonia, odata imaginea longevitatii, va cobori in clasamentul general. In prezent, Japonia prezinta cea mai mare speranta de viata pentru femei, insa va fi depasita atat de Coreea de Sud, cat si de Franta, conform studiului.Totodata, se speculeaza ca, din randul tarilor bogate, SUA va avea cea mai scazuta speranta de viata pana in 2030. Studiul prezice o varsta medie de 80 de ani pentru barbati si 83 de ani pentru femei - aproximativ egal cu varsta medie care se va atinge in Mexic si Croatia. SUA va fi depasita de Chile, unde femeile nascute in anul 2030 vor trai in jur de 87 de ani, iar barbatii aproximativ 81 de ani.Intre 2015 si 2030, speranta de viata in Marea Britanie este de asteptat sa creasca de la 79 la 82 de ani pentru barbati si de la 83 la 85 de ani pentru femei.Coreea de Sud, Franta, Japonia, Spania, Elvetia si Australia sunt tarile in care se crede ca femeile vor trai cel mai mult. In cazul barbatilor, tarile vizate sunt Coreea de Sud, Australia, Elvetia, Canada, Olanda si Noua Zeelanda.