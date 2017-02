Autismul poate fi detectat cu mult timp inainte ca simptomele sa apara

Studiul, publicat in revista Nature, arata ca autismul se instaleaza mult mai repede - pe parcursul primului an de viata.Descoperirile ar putea conduce la testari din timp si chiar terapii realizate atunci cand creierul este mult mai maleabil.Unul din 100 de oameni este diagnosticat cu autism, care afecteaza comportamentul si, in mod special, interactiunea sociala.Studiul s-a concentrat pe 148 de copii, incluzandu-i si pe aceia care prezinta un risc ridicat de autism, intrucat exista cazuri de autism la rudele mai in varsta. S-au realizat scanari ale creierului la sase, 12 si 24 de luni."In primul an de viata, putem vedea diferente in anumite regiuni ale creierului, care preced simtomele pe care oamenii le asociaza in mod traditional cu autismul", a declarat Dr. Heather Hazlett, unul dintre cercetatori.Studiul reprezinta o sansa pentru felul in care autismul este tratat si diagnosticat.Prin scanari ale creierului, mai ales pentru cei care au cazuri de autism in familie, copiii ar putea fi diagnosticati mult mai devreme. Astfel, terapeutii vor putea fi introdusi mult mai devreme, cand ar trebui sa fie si mult mai eficienti.