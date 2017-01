Oamenii care obisnuiesc sa ia medicamente pentru arsuri de stomac, cunoscute sub numele de inhibitori ai pompei protonice, sunt mai predispusi dezvoltarii de infectii intestinale, decat persoanele care nu folosesc astfel de medicamente, arata un studiu scotian efectuat de cercetatorii de la Universitatea Dundee si publicat in British Journal of Clinical Pharmacology, informeaza reuters.com.