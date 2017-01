Cofeina ar putea contracara anumite tipuri de inflamatie declansate in organism odata cu inaintarea in varsta, sunt de parere autorii unui studiu realizat recent in cadrul Universitatii Stanford. Rezultatele cercetarii ar putea explica de ce persoanele care obisnuiesc sa bea cafea tind sa traiasca mai mult, conform livescience.com.