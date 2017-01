Un nou studiu dezvaluie o scadere a celulelor-T - esentiale bunei functionari a sistemului imunitar - in organism dupa numai trei ore de somn, precum si revenirea acestora la nivelul normal pana la momentul desteptarii. Cercetarea ofera o noua perspectiva asupra modului in care sistemul imunitar se reface in timpul somnului, scrie webmd.com.