Sfaturi pentru un somn lung si linistit

Un studiu, realizat in Marea Britanie, sugereaza ca, pe masura ce inaintam in varsta, ne este din ce in ce mai greu sa adormim, dar, totodata, subliniaza importanta unei odihne suficiente pentru sanatate.Astfel, celor trecuti de prima tinerete li se recomanda sa doarma cel putin sapte ore pe noapte. Mai jos gasiti o serie de sfaturi, utile pentru a va bucura de un somn mai lung si odihnitor:- evitati cafeaua- treziti-va in fiecare zi la aceeasi ora- expuneti-va la lumina soarelui- nu consumati alcool cu intentia de a adormi- este bine ca cina sa fie servita cu trei ore inainte de culcare- atunci cand mergeti la culcare, lasati telefonul/tableta/laptop-ul de o parte- daca obisnuiti sa dormiti in timpul zilei, ar fi indicat ca somnul sa nu dureze mai mult de o ora si jumatate- purtati sosete pentru a avea picioarele calde- nu dormiti cu animale de companie- evitati certurile inainte de a dormiDe asemenea, pe masura ce inaintam in varsta, somnul se schimba, iar posibilitatea de a ne trezi in mijlocul noptii sau dimineata foarte devreme creste. Studiul ofera cateva solutii ce ar putea sa va ajute daca va confruntati cu aceasta problema:-daca nu puteti adormi, ridicati-va din pat si gasiti un alt loc linistit in care sa va relaxati pana simtiti ca va fura somnul-evitati sa va mai ganditi la probleme atunci cand sunteti pe punctul de a adormi-daca aveti probleme cu somnul pe timpul noptii, dar obisnuiti sa atipiti seara cand va uitati la televizor, ar fi bine sa incercati sa va culcati mai devreme-daca dormiti foarte putin si considerati ca deja a devenit o problema care va afecteaza viata, vorbiti cu un doctor