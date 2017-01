Studiu: Introducerea arahidelor in alimentatie, inca din primele luni de viata, reduce riscul de alergie 

Studiile au aratat ca riscul de alergie la arahide poate fi redus cu mai mult de 80%, prin consumul acestora inca din primele luni de viata.Institutul National de Alergii si Boli Infectioase a declarat ca aceasta descoperire reprezinta "un pas semnificativ inainte".Nivelul de alergie este in continua crestere in SUA, in prezent fiind de patru ori mai mare decat in anul 2008.Studiul spune ca cei care prezinta alergii sau eczeme severe ar trebui sa inceapa sa consume arahide intre patru si sase luni, cu supraveghere medicala. Bebelusilor cu eczeme usoare ar trebui sa le fie introduse arahide in alimentatie la varsta de sase luni, pe cand celor care nu prezinta eczeme sau alergii, la varsta de trei ani."Ne asteptam ca punerea in aplicare, pe scara larga, a acestor linii directoare de catre furnizorii de servicii medicale vor preveni dezvoltarea alergiilor la arahide si vor reduce numarul de cazuri de alergii", a declarat dr. Anthony Fauci, director al Institutului National de Alergie si Boli Infectioase.