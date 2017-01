Curele de detoxifiere dupa sarbatori, nerecomandate de catre medici

Femeia, in varsta de 47 de ani, a avut nevoie de ingrijiri medicale. Ea si-a revenit cu ajutorul tratamentului prescris de medici, insa ramane un exemplu pe care doctorii il ofera pentru a explica cum ne poate afecta o astfel de cura de detoxifiere.Desi suntem tentati sa ne curatam organismul de excesele pe care le-am facut de sarbatori, conceptul nu este sanatos si nu este sustin de medici, dupa cum arata British Medical Journal Case Reports.Femeia pe care acestia au tratat-o a consumat un cocktail obtinut din plante si remedii alternative. Testele medicale au aratat un nivel periculos de scazut de sare (sodiu) in organism.Doctorii avertizeaza ca, "desi marketing-ul sugereaza opusul, toate produsele naturale vin la pachet cu anumite efecte secundare"."Corpul are numeroase organe, precum piele, intestine, ficat si rinichi, care se ocupa de detoxifierea corpului din cap pana in picioare. A fi bine hidratat este o strategie de bun-simt, dar a consuma prea multa apa poate fi la fel de periculos cu a nu bea deloc apa.""Poate parea previzibil, dar pentru marea majoritate a oamenilor, o dieta rationala si activitatea fizica regulata sunt singurele modalitati de a imbunatati si a mentine sanatatea in mod corespunzator".