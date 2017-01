A doua opinie medicala gratuita pentru pacientii cu cancer: medici reputati din Turcia vin la Bucuresti, Galati, Buzau

Pacientii cu cancer pot avea o a doua opinie medicala gratuit, la Bucuresti, Buzau, Galati, in intervalul 13-15 ianuarie, intr-o intalnire cu doi medici oncologi reputati, conf. dr. Soley Bayraktar si prof. dr. Yakup Kumtepe. Opinia medicala va fi pe baza si in limita dosarului de investigatii/analize prezentat.



Bucuresti: 13 ianuarie 2017, de la ora 17:00

Specialitatile: oncologie (toate formele de cancer), ginecologie (oncologica) si hematologie.



Conf. dr. Soley Bayraktar este specializata in oncologie, pentru toate formele de cancer, precum si in hemato-oncologie, pentru toate formele de leucemie, limfoame, alte boli de sange.

Prof. dr. Yakup Kumtepe este specialist in gineco-oncologie, in tratarea tuturor formelor de cancer ginecologic.

Medicii Soley Bayraktar, Bayraktar Kumtepe, specialisti in oncologie ai Memorial Hospitals Group, Istanbul (Turcia), vor vorbi despre cele mai frecvente tipuri de cancer inalnite. Pe baza investigatiilor/analizelor, pot oferi pacientilor participanti a doua opinie medicala gratuita, in limita investigatiilor prezentate.





Intalnirea are loc vineri, 13 ianuarie 2017, incepand cu ora 17.00, in sala de conferinte a ADER (Asociatia Europeana pentru Dezvoltare si Reconstructie), str Pantelimon, nr. 255, sector 2, Bucuresti.

Pentru programari si detalii: Gabriela Voinea, 0740 655 049, email gabrielavoinea2016@gmail.com.





Buzau: 14 ianuarie 2017, de la ora 13:00





Pacientii cu cancer pot avea o a doua opinie medicala gratuit, in Buzau, pe baza analizelor, sambata, 14 ianuarie 2017, intr-o intalnire cu medicii conf. dr. Soley Bayraktar si prof. dr. Yakup Kumtepe.





In prima parte a intalnirii, prof. dr. Yakup Kumtepe si conf. dr. Soley Bayraktar vorbesc despe cele mai frecvente tipuri de cancer intalnite.

In cea de-a doua parte, medicii vor acorda a doua opinie medicala gratuit, vor purta discutii cu pacientii, pe baza dosarelor medicale personale.

Conf. dr. Soley Bayraktar este specializata in oncologie, pentru toate formele de cancer, precum si in hemato-oncologie, pentru toate formele de leucemie, limfoame, alte boli de sange.



Prof. dr. Yakup Kumtepe este specialist in gineco-oncologie, in tratarea tuturor formelor de cancer ginecologic.

Bayraktar si Kumtepe, specialisti ai Memorial Hospitals Group, Istanbul (Turcia) vor vorbi despre cele mai frecvente tipuri de cancer inalnite. Pe baza investigatiilor/analizelor prezentate de participanti, pot oferi a doua opinie medicala gratuita, in limita dosarului prezentat.

Intalnirea are loc sambata, 14 ianuarie 2017, incepand cu ora 13.00, in sala de conferinte a Scolii Auto Bratila, str. Victoriei, nr. 65, municipiul Buzau.

Participarea este gratuita, programarile sunt in limita locurilor disponibile. Inscrieri: Iuliana Rosu - 0763.290.670.



Galati: 15 ianuarie 2017, de la ora 10:00





Pacientii cu cancer pot avea o a doua opinie medicala gratuit, la Galati, pe baza analizelor, in data de 15 ianuarie 2017, intr-o intalnire cu conf. dr. Soley Bayraktar si prof. dr. Yakup Kumtepe. Conf. dr. Soley Bayraktar este specializata in oncologie, pentru toate formele de cancer, precum si in hemato-oncologie, pentru toate formele de leucemie, limfoame, alte boli de sange. Prof. dr. Yakup Kumtepe este specialist in gineco-oncologie, in tratarea tuturor formelor de cancer ginecologic.





Dr. Bayraktar si dr. Kumtepe, medicii specialisti ai Memorial Hospitals Group din Istanbul (Turcia) vor vorbi despre cele mai frecvente tipuri de cancer intalnite in activitatea lor. Pe baza investigatiilor/analizelor, pot oferi pacientilor participanti a doua opinie medicala gratuita.

Pentru programari si detalii: Ionela Unsal, reprezentant spital, tel. 0743.527.699, email askimionela@yahoo.com



Intalnirea are loc duminica, 15 ianuarie 2017, incepand cu ora 10.00, in sala de conferinte a Hotelului Magnus din Galati. Participarea este gratuita, programarile sunt in limita locurilor disponibile.

Detalii (facebook)

