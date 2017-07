Rujeola continua sa se raspandeasca si sa faca victime in Europa (OMS)

Biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), cu sediul la Copenhaga, a confirmat marti ca epidemia de rujeola continua in Europa, unde 35 de persoane au murit in ultimele 12 luni din cauza acestei boli.

Cea mai recenta victima este un baiat de 6 ani din Italia, unde au fost inregistrate peste 3.300 de cazuri, inclusiv doua decese, din iunie 2016. Alte cateva tari din Europa au semnalat epidemii, care au cauzat 31 de decese in Romania, unul in Germania si unul in Portugalia, conform autoritatilor nationale de sanatate publica, potrivit unui comunicat de presa publicat marti pe site-ul organizatiei.

"Orice deces sau dizabilitate cauzate de aceasta boala care poate fi prevenita prin vaccinare este o tragedie inacceptabila", a declarat dr. Zsuzsanna Jakab, director regional al OMS pentru Europa, potrivit Agerpres.