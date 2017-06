Un tatuaj care isi schimba culoarea in functie de starea de sanatate a purtatorului, creat de cercetatorii americani

Cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) si Harvard Medical School au creat o cerneala speciala pentru un "tatuaj inteligent" care analizeaza starea de sanatate a purtatorului si isi schimba culoarea in functie de aceasta, informeaza cnewsmatin.fr.Deocamdata, oamenii de stiinta au creat trei sortimente de cerneala care integreaza senzori biologici. Acestia sunt capabili sa analizeze compozitia lichidului interstitial prezent in vasele capilare sangvine si in celule. In cadrul proiectului "DermalAbyss", senzorii biologici vor masura concentratia de glucoza, nivelul pH-ului si concentratia de sodiu.Atunci cand sunt introduse intr-un tatuaj, aceste tipuri de cerneala transforma pielea purtatorului intr-un "veritabil ecran interactiv", ce ofera informatii medicale in timp real. Astfel, proiectul "DermalAbyss" ar putea sa se dovedeasca extrem de practic pentru persoanele diabetice, potrivit Agerpres.