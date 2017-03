Scaderea greutatii corporale prin bypass gastric, asociata cu o reducere cu 46% a riscului de insuficienta cardica (studiu)

Persoanele obeze care trec printr-o interventie de chirurgie bariatrica in vederea scaderii ponderale isi reduc la jumatate riscul de aparitie a insuficientei cardiace in comparatie cu cele care isi schimba stilul de viata pentru a scapa de kilogramele in plus, sugereaza un studiu realizat recent de o echipa de cercetatori din Suedia, informeaza joi Reuters.''Am fost surprinsi de diferenta mare in ceea ce priveste incidenta insuficientei cardiace intre cele doua grupuri'', a declarat conducatorul studiului, dr. Johan Sundstrom de la Universitatea Uppsala. Cercetatorii sustin ca motivul aparitiei acestei diferente semnificative ar fi reprezentat de faptul ca pacientii care au suferit o operatie de bypass gastric au manifestat un risc mai mic de insuficienta cardiaca pentru ca au pierdut mai mult din greutate in comparatie cu cei care au slabit fara a apela la metode chirurgicale. acientii care suferisera un bypass gastric au pierdut din greutate intr-un an, in medie, cu 18,8 kg (41.4 lb) si 22,6 kg dupa doi ani de la operatie in comparatie cu persoanele care s-au bazat pe schimbarea alimentatiei si exercitii fizice pentru a slabi, potrivit Agerpres. Principiu: Tehnica restrictiva si malabsorbativa (bypass gastric) care permite diminuarea cantitatii de alimente ingerate (talia stomacului este redusa la un mic rezervor) si asimilarea acestor alimente de catre organism, gratie unui scurt-circuit intre o parte a stomacului si intestin (nici un organ nu este indepartat). Alimentele ajung direct in partea medie a intestinului subtire si sunt deci asimilate in cantitati mai mici.