Exercitiile fizice tip interval, benefice pentru aparatul cardiovascular, in special in cazul diabeticilor (studiu)

Persoanele care doresc sa inceapa un program de antrenament pentru imbunatatirea conditiei fizice au un motiv in plus sa faca acest lucru, potrivit unui studiu care a demonstrat ca o serie de exercitii simple, efectuate cu greutati in cadrul unor sesiuni de sport tip interval, poate contribui la imbunatatirea functiei vaselor de sange, informeaza miercuri Science Daily, citata de Agerpres.

Exercitiile fizice efectuate cu greutati si-au dovedit eficacitatea pentru imbunatatirea sanatatii vaselor de sange in cadrul unui studiu efectuat in Canada, la Universitatea British Columbia. Rezultatele benefice au fost observate atat in cazul persoanelor care nu au fost diagnosticate cu diabet tip 2 cat si a celor care sufera de aceasta boala.

"Indivizii cu diabet tip 2 au un risc de patru ori mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare in comparatie cu celelalte persoane", sustine Jonathan Little, profesor asistent in cadrul universitatii amintite si autor principal al cercetarii. "Dupa efectuarea a numai unei serii de exercitii am observat o imbunatatire a functiei vaselor de sange, un indicator al sanatatii inimii si al riscului de atac de cord", a adaugat acesta.

In cadrul studiului, Little si echipa sa au comparat efectul asupra functiei vaselor de sange a doua tipuri de antrenament tip interval ce presupune alternarea de perioade de efort intens cu cele de efort scazut: de rezistenta (presa pentru picioare, extensii si ridicari) si exercitii cardiovasculare (bicicleta stationara).

Participantii cu varste de 35 de ani au fost impartiti in trei grupuri: persoane cu diabet tip 2, persoane care nu faceau exercitii si persoane care faceau exercitii in mod regulat, fara diabet. Fiecare grup a executat un set de exercitii de rutina timp de 20 de minute incluzand incalzirea urmata de sapte runde de un minut de efort intens alternate cu un minut de odihna.

"In cazul tuturor participantilor la studiu a fost observata o imbunatatire a functiei vaselor de sange dupa antrenamentul tip interval", a declarat Monique Francois din cadrul aceleiasi universitati, coautoare a cercetarii. "Acest lucru a fost evident in special in cazul grupului cu diabet tip 2", a adaugat aceasta, potrivit sursei citate.