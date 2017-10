Amsterdam, orasul tehnologiilor SF: lumina de pe pista de biciclete controlata de utilizatori, planificare urbana realizata de cetateni

Material sustinut de Siemens

O pista de biciclete din portul Amsterdam este iluminata cu energie verde produsa local de o mini eoliana si panouri solare, iar noaptea ciclistii pot stabili intensitatea luminii prin intermediul aplicatiei GeoLight de pe smartphone, pentru a se simti in siguranta. Daca senzorii de miscare nu detecteaza nicio activitate, lumina se stinge automat.Sistemul este compus dintr-o retea independenta de curent alternativ in locul retelei normale de curent alternativ si 42 corpuri de iluminat dinamice, cu dimensiuni reduse, controlate la distanta de un software. Energia este furnizata in totalitate de panourile solare si de o mini turbina eoliana.Deoarece energia este generata si utilizata local, nu este nevoie de tevi si cabluri de la reteaua electrica principala. De asemenea, sistemul nu are nevoie de convertoare, iar cablurile sunt mai subtiri, toate acestea economisind bani pe materii prime si investitii.Amsterdam este primul oras din lume care pune in aplicare acest tip de sistem, care este alimentat de reteaua de curent continuu de inalta tensiune si, prin urmare, nu se bazeaza pe reteaua publica de curent alternativ.Proiectul-pilot va fi extins treptat in intreaga zona a portului Amsterdam.Cateva case din districtul Nieuw - West - Amsterdam pot stoca in baterii surplusul de energie produsa de panourile solare, si o pot vinde prin intermediul unei centrale electrice virtuale care agrega mai multe unitati de productie mici.Datorita acestei agregari este posibila tranzactionarea energiei pe piata, gospodariile dotate cu astfel de baterii avand posibilitate sa stocheze atunci cand preturile la energie electrica sunt scazute si sa descarce bateria atunci cand acestea sunt ridicate.Pana in prezent au fost instalate in casele din districtul Nieuw-West 25 de baterii pentru stocarea energiei, iar proiectul pilot poate include 35 de gospodarii.Scopul proiectului este de a imbunatati randamentul panourilor solare si echilibrarea (neprevazuta) a ofertei si a cererii de energie verde in cartiere.Acest proiect face parte din programul City-zen , finantat de Uniunea Europeana in Amsterdam si Grenoble.Proiectul Vehicul-to-Grid (V2G) permite posesorilor de masini electrice din Amsterdam sa foloseasca bateria autovehicului pentru a stoca energia produsa de panourile solare de pe casa si pentru alimentarea locuintelor.Energia stocata in baterie poate fi transferata in reteaua energetica si utilizata imediat fie pentru a conduce masina, fie pentru a folosi aparatele de uz casnic.Proiectul pilot este derulat de Engie, Alliander, Mitsubishi Motors Corporation, Amsterdam Smart City si Universitatea de Stiinte Aplicate din Amsterdam. TKI Switch 2 Smart Grids a oferit o subventie de 1,6 milioane lei pentru proiect. Initiatorii proiectului vor acorda timp de 3 ani sprijin participantilor.Studentii de la Universitatea de Stiinte Aplicate din Amsterdam vor studia comportamentul locuitorilor si consumul de energie.Acest proiect pilot va contribui la avansarea implementarii la scara larga a vehiculelor electrice, utilizarea energiei solare si independenta energetica a gospodariilor, potrivit initiatorilor.O alta parte importanta a acestui program pilot este dezvoltarea unei platforme online deschise de comunicare a datelor. Aceasta platforma deschisa conecteaza mai multe entitati care in mod normal nu ar coopera automat din cauza diferentelor in protocoalele de comunicare. Astfel se vor conecta datele de la gospodarii cu cele de la masinile electrice si de la statiile de incarcare pentru a crea noi produse si servicii pentru utilizatorul final.Casele vor putea distribui intre ele energia regenerabila produsa in cadrul proiectului imobiliar Schoonschip din Amsterdam. Acest lucru este posibil cu ajutorul unei retele inteligente de energie care coordoneaza stocarea si distributia energiei intre gospodarii. Primele case din proiect se asteapta sa fie finalizate in 2017, iar proiectul va fi gata in 2019. Grid-Friends este condusa de Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) si include Institutul Fraunhofer pentru Matematica Industriala (ITWM) din Kaiserslautern, companiile Spectral Utilities si Evohaus si Fundatia Schoonschip. Proiectul este finantat prin initiativa comuna de programare ERA-Net Smart Grids Plus, cu sprijinul programului de cercetare si inovare al Uniunii Europene Orizont 2020. TransformCity ® este o platforma online pentru planificare urbana participativa care permite cetatenilor, companiilor, organizatiilor si autoritatii publice sa faca schimb de informatii si idei si sa planifice cum va arata cartierul sau orasul in care locuiesc.Platforma combina accesibilizarea informatiei cu schimbul de date, co-creatia, democratia participativa, crowdsourcingul si crowdfunding-ul."Pentru ca orasele noastre sa creasca in mod durabil si sa se dezvolte in siguranta cu comunitati sanatoase, prospere si incluzive, trebuie sa le planificam si sa le organizam cu intelepciune. Viitorul devine din ce in ce mai greu de prezis si inainte ca planurile noastre puse pe hartie sa fie terminate, realitatea ar fi alta. La urma urmei, orasele nu mai sunt planificate si sculptate de Guvern si de dezvoltatorii de proiecte, ci de noi toti. De ce sa nu includem visele, ideile si ambitiile oamenilor care traiesc si lucreaza in ele, sa cream orase ale viitorului - impreuna?", se arata pe pagina de prezentare a proiectului.ZO! City este un proiect pilot care foloseste acest intrument de planificare urbana, iar rezultatele sunt spectaculoase, ducand la transformarea cartierului de birouri Amsatel3 dintr-o zona monofunctionala cu cca. 70% rata de ocupare intr-un cartier mixt, plin de viata. In plus, comunitatea locala s-a unit, discuta, este bine informata si se organizeaza mult mai bine.TransformCity® si ZO! City au fost infiintate de Saskia Beer, un antreprenor urban din Amsterdam. Proiectul pilot din Amsterdam a fost realizat si implementat in zona in colaborare si datorita sprijinului financiar al Primariei Amsterdam, Amsterdam Smart City, Ministerului Infrastructurii si Mediului (Beter Benutten Vervolg MRA) si comunitatii ZO! City.Initiatorul proiectului vrea sa-l extinda in alte 6 orase din lume.Amsterdamul se confrunta cu caderi masive de precipitatii. Cum poate fi transformata o amenintare in ceva util si placut? In cadrul proiectului pilot Hemelswater , o fabrica de bere va folosi apa de ploaie, ca aceasta sa nu ajunga in reteaua de canalizare. Astfel, apa de ploaie de la 100 de cladiri va fi colectata si depozitata in 200 de rezervoare de 200.000 litri, inainte de a ajunge in reteaua de canalizare a orasului, apoi va fi folosita pentru producerea berii. Astfel se va crea si cea mai mare fabrica circulara de bere din lume. City Data este un portal care pune la dispozitia celor interesati seturi de date despre oras in format deschis, pentru a putea fi folosite. Datele sunt furnizate atat de autoritati cat si de sectorul privat si vizeaza traficul, servicii medicale, cadastru, spatii verzi, subventii, numarul de locuinte din anumite cartiere, unde au fost bombardamente in al doilea razboi mondial (utile pentru constructori) etc. Aceste date pot fi folosite gratuit pentru a crea aplicatii, a oferi servicii noi sau idei de afaceri.Potrivit initiatorilor, avantajele acestui sistem sunt:1. Transparenta: "Intr-o societate functionala si democratica, cetatenii trebuie sa stie ce face Guvernul lor. Pentru a face acest lucru, trebuie sa aiba posibilitatea de a accesa in mod liber datele si informatiile guvernamentale si de a impartasi aceste informatii altor cetateni", se arata pe pagina de prezentare a proiectului.2. Eliberarea valorii sociale si comerciale"Intr-o epoca digitala, datele reprezinta o resursa cheie pentru activitatile sociale si comerciale. Totul, de la gasirea oficiului postal local la construirea unui motor de cautare, necesita acces la date, o mare parte fiind detinute sau create de Guvern. Prin oferirea acestor date in format deschis, Guvernul poate contribui la crearea unor afaceri si servicii inovatoare care sa ofere valoare sociala si comerciala", se arata pe pagina de prezentare a proiectului.3. Guvernanta participativa"Prin platformele de date deschise, cetatenii pot fi informati mult mai direct si implicati in luarea deciziilor. Este vorba mai mult de transparenta, nu doar de a sti ce se intampla in procesul de guvernare, dar de a contribui la ea", se arata pe pagina de prezentare a proiectului.4. Eficienta"Deschiderea de date catre public, poate duce si la eficienta interna. Deoarece toata lumea poate accesa datele, inseamna ca datele sunt disponibile si pe plan intern. In acele medii (ca si in Amsterdam), unde sistemul informational este descentralizat si distribuit, acest lucru poate duce la sporirea eficientei", se arata pe pagina de prezentare a proiectului.